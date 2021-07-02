Помощник Тедеско рассказал, когда бывший тренер «Спартака» получит серебряную медаль
18:56
Бывший тренер «Спартака» Макс Урванчки рассказал, когда Доменико Тедеско получит серебряную медаль за сезон-2020/21.
«Вчера приехал сюда к команде. Это как будто вернулся домой. Очень был рад увидеть свою семью. Конечно, я скучаю по «Спартаку». Когда ты два года видишь игроков и персонал чаще, чем семью, это становится чем-то особенным.
Мне вручили серебряную медаль. Кроме того, президент передал нам футболки в рамках, которые дарили на последней игре. Тогда мы не смогли взять их в самолет. А теперь я отвезу футболки и медали Доменико и Андреасу. Через неделю передам это все ребятам», — сказал Урванчки.
В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.
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