Агент Борре отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к нападающему
19:17
Мартин Араоз, агент колумбийского нападающего «Ривер Плейта» Рафаэля Сантоса Борре, прокомментировал «СЭ» слухи о возможном переходе игрока в московский ЦСКА.
Ранее об этом сообщал журналист Николо Скира.
«Интерес ЦСКА? Ничего такого нет», — сказал Араоз «СЭ».
В 2021 году 25-летний Борре провел 17 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
Также сообщалось, что на колумбийца претендуют турецкий «Бешикташ», немецкий «Айнтрахт» и «Краснодар».
На данный момент форвард выступает за сборную Колумбии в Кубке Америки.
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