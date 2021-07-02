Агент Борре отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к нападающему

Мартин Араоз, агент колумбийского нападающего «Ривер Плейта» Рафаэля Сантоса Борре, прокомментировал «СЭ» слухи о возможном переходе игрока в московский ЦСКА.

Ранее об этом сообщал журналист Николо Скира.

«Интерес ЦСКА? Ничего такого нет», — сказал Араоз «СЭ».

В 2021 году 25-летний Борре провел 17 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Также сообщалось, что на колумбийца претендуют турецкий «Бешикташ», немецкий «Айнтрахт» и «Краснодар».

На данный момент форвард выступает за сборную Колумбии в Кубке Америки.