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Заварзин прокомментировал скандальный эпизод в матче «Локомотив» — «Спартак»

13:37

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал скандальный инцидент в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотива» с «красно-белыми».

Напомним, камеры на стадионе запечатлели момент, как начальник «Локомотива» Станислав Сухина перед игрой выходит из судейской комнаты. «Спартак» обвинил главного судью Кирилла Левникова в нарушении регламента. «Локомотиву» может быть присуждено техническое поражение.

«Конечно, Сухина знал об этом. Он же из команды судей. Может, он хотел зайти, чаю попить. Они же несколько лет судили в чемпионате России. Никто ничего аннулировать не будет! У нас было много шума из-за судейских решений. Кто-то даже хотел сниматься с чемпионата России», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Сегодня, 14 апреля состоится заседание КДК РФС, где будет рассмотрен данный эпизод.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-esli-u-loko-otberut-ochki-poyavitsya-povod-snyat-sya-s-chempionata/

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