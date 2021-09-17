Помощник Путина оценил рекомендации компании из Нидерландов по реформе российского футбола

Помощник президента и член попечительского совета РФС Игорь Левитин поделился мнением о проекте Hypercube по реформе чемпионата России.

«Проект Hypercube я считаю интересным, но нужно посмотреть, как это отразится для тех стадионов, которые мы построили. Необходимо, чтобы они использовались в полном объеме, и очень важен региональный аспект — как быть с субъектами Российской Федерации. На первый взгляд, для регионов это выгодно, но как будет на самом деле... Дюков обещал, что вынесет этот вопрос на следующий Исполком РФС», — приводит слова Левитина РБК.

Ранее нидерландское аналитическое агентство Hypercube предлагало перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступило с предложением отменить лимит на легионеров.

Действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.