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Помощник Путина оценил рекомендации компании из Нидерландов по реформе российского футбола

10:29
Игорь Левитин. Фото Александр Казаков/"Известия"
Игорь Левитин. Фото Александр Казаков/&quot;Известия&quot;

Помощник президента и член попечительского совета РФС Игорь Левитин поделился мнением о проекте Hypercube по реформе чемпионата России.

«Проект Hypercube я считаю интересным, но нужно посмотреть, как это отразится для тех стадионов, которые мы построили. Необходимо, чтобы они использовались в полном объеме, и очень важен региональный аспект — как быть с субъектами Российской Федерации. На первый взгляд, для регионов это выгодно, но как будет на самом деле... Дюков обещал, что вынесет этот вопрос на следующий Исполком РФС», — приводит слова Левитина РБК.

Ранее нидерландское аналитическое агентство Hypercube предлагало перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступило с предложением отменить лимит на легионеров.

Действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита