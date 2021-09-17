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Игорь Лебеденко: «Черчесов оштрафовал меня на 10 тысяч долларов. Саламыч умеет»

11:04
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Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью Sport24 рассказал о самом большом штрафе в карьере, который он заплатил во время выступления за «Ахмат», когда главным тренером грозненской команды был Станислав Черчесов.

— Чем запомнился Черчесов?

— У него была крутая фишка — принимать удар на себя. Саламыч говорил, что мы не будем ощущать слухи, сплетни, критику, давление со стороны руководства и болельщиков. В результате так и было. Мы даже не знали, что вокруг команды происходит.

— Алексей Ребко рассказывал, что получил от Черчесова самый большой штраф в карьере. Вас штрафовал?

— У меня тоже самый большой штраф в карьере от него. Меня Черчесов оштрафовал на 10 тысяч долларов, когда я не смог приехать на тренировку.

— Не слишком жестко?

— Саламыч умеет...Он жесткий, любит дисциплину, но справедливый. Когда я был в «Ростове» (еще до «Терека» и «Рубина»), пошел слух что он туда приедет. Все напряглись — типа придет тиран. Но потом через несколько лет я с ним встретился и понял, он не страшный, нормальный мужик — со своим видением футбола. Он человек, который может настроить игроков на 120 процентов, тренер-мотиватор. И один из немногих, кто может выдержать серьезное давление — перед ЧМ он это доказал.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-09-17-lebedenko-cherchesov-oshtrafoval-menya-na-10-tysyach-dollarov-salamych-umeyet?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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Роман Шишов все материалы автора

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