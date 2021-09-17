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Шварц — про работу судей: «Я следил за Карасевым на Евро...»

10:29
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью Sports.ru оценил стиль работы российских арбитров в РПЛ.

— Вы неоднократно говорили, что в РПЛ чистого игрового времени сильно меньше, чем в топовых лигах. Как решить эту проблему? Тренеры должны собираться с судьями и объяснять, что нужно реже свистеть и давать меньше карточек?

— Я не хочу критиковать судей, но это абсолютно точно вопрос их работы, интерпретации правил.

Ни один тренер не может на это повлиять, это касается лиги и федерации. Нужно просто сравнить с топ-чемпионатами — как там интерпретируют правила. Я следил за Сергеем Карасевым на Евро — он отлично отработал, действовал в манере европейских судей.

В России слишком много матчей заканчивается в неравных составах. Я здесь почти год — мне не кажется, что это связано с более грубыми, чем в Европе, действиями игроков.

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/2965102.html

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Роман Шишов все материалы автора

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