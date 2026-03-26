Помощь ВАР чаще требуется Карасеву и судьям-дебютантам

В чемпионате России-2025/26 чаще всего видеоассистенты вмешивались в действия бригад, возглавляемых Сергеем Карасевым: это произошло 11 раз в его 13 матчах в роли судьи. В девяти случаях он изменил первоначальные решения.

Много ВАР-вмешательств в среднем у Алексея Сухого, Сергея Цыганка и Антона Фролова. Не обошлись без помощи видеоарбитров все три дебютанта — Андрей Прокопов, Станислав Матвеев и Игорь Капленков.

Всего в матчах 22 туров чемпионата России-2025/26 произошло 119 вмешательств видеоассистентов в действия судей. В 111 случаях первоначальные решения бригад изменялись.