Помощь ВАР чаще требуется Карасеву и судьям-дебютантам
В чемпионате России-2025/26 чаще всего видеоассистенты вмешивались в действия бригад, возглавляемых Сергеем Карасевым: это произошло 11 раз в его 13 матчах в роли судьи. В девяти случаях он изменил первоначальные решения.
Много ВАР-вмешательств в среднем у Алексея Сухого, Сергея Цыганка и Антона Фролова. Не обошлись без помощи видеоарбитров все три дебютанта — Андрей Прокопов, Станислав Матвеев и Игорь Капленков.
Всего в матчах 22 туров чемпионата России-2025/26 произошло 119 вмешательств видеоассистентов в действия судей. В 111 случаях первоначальные решения бригад изменялись.
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|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
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|0-0
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15
|Родина
|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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26 тур
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28 тур
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30 тур
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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