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26 марта, 18:50

Помощь ВАР чаще требуется Карасеву и судьям-дебютантам

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В чемпионате России-2025/26 чаще всего видеоассистенты вмешивались в действия бригад, возглавляемых Сергеем Карасевым: это произошло 11 раз в его 13 матчах в роли судьи. В девяти случаях он изменил первоначальные решения.

Много ВАР-вмешательств в среднем у Алексея Сухого, Сергея Цыганка и Антона Фролова. Не обошлись без помощи видеоарбитров все три дебютанта — Андрей Прокопов, Станислав Матвеев и Игорь Капленков.

Всего в матчах 22 туров чемпионата России-2025/26 произошло 119 вмешательств видеоассистентов в действия судей. В 111 случаях первоначальные решения бригад изменялись.

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РФС
Сергей Карасев (судья)
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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13
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