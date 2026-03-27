Овчинников — о стычке с Боровичкой: «Венгеру показали сюжет, и он произнес: «Нет-нет, сумасшедших нам не надо»

Экс-вратарь «Локомотива», «Динамо» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему в 2003 году он не перешел в лондонский «Арсенал».

— Вы действительно могли там оказаться?

— Да. Это 2003-й, сыграл за сборную мира в Эмиратах. Там ко мне подошел Веа, будущий президент Либерии. Видимо, «Арсенал» его попросил предварительно обсудить. Венгеру нужен был сильный второй вратарь. Возрастной.

— Кого еще рассматривали?

— Они предлагали 11 миллионов за Канисареса, пять — за меня и два — за Леманна. Потом прошел совет директоров, где выбирали. А у меня как раз приключилась стычка с Боровичкой, если помните. Венгеру показали этот сюжет, и он произнес: «Нет-нет, сумасшедших нам не надо».

— Своих хватает?

— Вот именно. Взяли Леманна, он еще был вратарем сборной Германии. Стоил в два раза дешевле — и здорово за «Арсенал» играл, как показало время. А я с самого начала уперся: «Не хочу, не поеду».

— Почему?

— Я только-только вернулся в Россию. Вот чем «Порту» отличается от «Арсенала»? Да ничем!

— Может, угнетало, что зовут вторым?

— Нет. Я просто не хотел ехать за границу. Меня и «Фиорентина» приглашала, и «Рейнджерс»...

— Сегодня считаете — правильно сделали?

— Сто процентов! Я тогда сказал: хочу выиграть чемпионат России с «Локомотивом», это мечта всей жизни. Остальное в футболе меня уже не интересует.

— А деньги?

— Не факт, что в Европе условия были бы лучше. Да и не в них дело. Когда вернулся в Россию, сразу сказал: больше никуда не поеду.