Промоутер Хрюнов готов помочь с организацией боксерского поединка Челестини и Талалаева

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» высказался о возможности проведения боксерского поединка между главным тренером ЦСКА Фабио Челестини и тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

«Талалаев — это русский мужик и готовый тренд. Он повел себя как русский человек. Я готов помочь организовать поединок. Не сомневаюсь, что бой с его участием соберет полный стадион. Этому Челестини надо было в бубен еще дать. Я фанат Андрея Талалаева и всегда готов ему помочь», — сказал Хрюнов «СЭ».

14 марта в концовке матча 21-го тура РПЛ «Балтика» — ЦСКА (1:0) Талалаев подхватил мяч, который вышел за пределы поля, и с силой выбил его на трибуны. Это привело к массовой потасовке, в ходе которой Талалаев и Челестини получили по красной карточке.

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