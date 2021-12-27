«Зенит» и «Вильярреал» претендуют на защитника «Бока Хуниорс»
«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Боки Хуниорс» Кристиана Медины. Также на игрока претендует испанский «Вильярреал», сообщает журналист Даниэле Лонго.
Ранее появлялась информация, что «Зенит» предложил за 19-летнего футболиста 6 миллионов евро, но получил отказ.
В сезоне-2021/22 Медина сыграл 35 матчей за «Бока Хуниорс» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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