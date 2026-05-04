Полузащитника «Крыльев Советов» Ахметова выписали из больницы после черепно-мозговой травмы

«Крылья Советов» сообщили, что полузащитника самарцев Ильзата Ахметова выписали из больницы после травмы, полученной в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

На 74-й минуте встречи хавбек столкнулся в воздухе головой с защитником красно-белых Кристофером Ву и был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Хорошие новости: Ильзата Ахметова выписали из больницы. Желаем скорейшего восстановления и возвращения на поле, Ильзат!» — говорится в публикации в Telegram-канале «Крыльев Советов».

В сезоне-2025/26 Ахметов забил 2 гола и сделал 8 результативных передач в 31 матче за самарцев во всех турнирах.