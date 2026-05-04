Кисляк обратился к Челестини: «Вы многое дали и многому научили, всегда верили в нас!»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк обратился к бывшему главному тренеру армейцев Фабио Челестини.

«Хочу поблагодарить Фабио Челестини и весь тренерский штаб за работу в этом сезоне! Вместе мы пережили много классных моментов — Суперкубок, победа в дерби дома, яркие матчи и голы. Вы многое дали и многому научили, всегда верили в нас! Желаю вам удачи и до встречи на футбольных полях», — написал футболист в своем Telegram-канале.

В понедельник, 4 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.