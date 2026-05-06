Полузащитник «Зенита» Шилов приступил к беговым тренировкам. Возвращение на поле — летом

Полузащитник «Зенита» Вадим Шилов приступил к финальному этапу восстановления от травмы крестообразной связки колена, полученной в ноябре прошлого года.

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе петербургского клуба, восстановление 18-летнего футболиста идет по плану.

«Вадим Шилов во вторник приступил к беговым тренировкам на поле — восстановление идет хорошо, все по плану, игрок чувствует в себе силы. Рассчитываем, что уже летом Вадим в хорошей форме подойдет к общим тренировкам», — заявили «СЭ» в пресс-службе «Зенита».

Шилов в ноябре 2025 года получил травму на тренировке с основной командой «Зенита», за которую дебютировал 12 августа. На его счету 3 матча в РПЛ и 5 игр в FONBET Кубке России, где форвард забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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