Газзаев считает, что ЦСКА должен возглавить российский тренер, а не иностранец

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном приглашении иностранного специалиста на пост тренера в армейский клуб.

«Я всегда за российского специалиста. ЦСКА — это не эксперимент! Это серьезный клуб, который претендует на самые высокие достижения. Тренер и решения должны быть соответствующими. Сейчас у нас выходит так, что приглашают одного иностранного специалиста, потом второго, а клуб страдает. Люди, которые проводят такие эксперименты, являются либо недальновидными, либо непрофессионалами», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что приоритетом для ЦСКА является приглашение иностранного специалиста на пост главного тренера.

4 мая московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом Фабио Челестини по соглашению сторон. Он возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

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