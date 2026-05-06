В «Крыльях» заявили, что готовы продолжать делить стадион с «Акроном»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев рассказал, что доволен ситуацией, при которой самарский клуб делит домашний стадион с «Акроном».

По словам Яковлева, деньги, которые клуб получает от «Акрона» за аренду стадиона, позволяют «Крыльям» улучшать финансовое положение.

«У нас прекрасный стадион, достоинство Российской Федерации, Самарской области. Я думаю, что всем прекрасно сейчас известно, что его нужно обслуживать и содержать. Содержание стадиона — недешевое удовольствие. И клуб «Акрон» нам помогает в этом. Помогает, потому что они за игры платят. Они у нас как бы его арендуют, этот стадион. И мы, конечно же, счастливы и рады, что у нас дополнительная финансовая возможность. Плюс к нам приезжают люди, спортивный туризм. Не только «Крылья Советов» играют с топами Российской премьер-лиги, но и «Акрон» играет... Это дополнительные средства, которые регион получает от туристов», — приводят «Вести» слова Яковлева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

После 28 туров «Крылья» с 29 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (27 очков) идет на 12-й строчке.

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