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6 мая, 14:06

В «Крыльях» заявили, что готовы продолжать делить стадион с «Акроном»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев рассказал, что доволен ситуацией, при которой самарский клуб делит домашний стадион с «Акроном».

По словам Яковлева, деньги, которые клуб получает от «Акрона» за аренду стадиона, позволяют «Крыльям» улучшать финансовое положение.

«У нас прекрасный стадион, достоинство Российской Федерации, Самарской области. Я думаю, что всем прекрасно сейчас известно, что его нужно обслуживать и содержать. Содержание стадиона — недешевое удовольствие. И клуб «Акрон» нам помогает в этом. Помогает, потому что они за игры платят. Они у нас как бы его арендуют, этот стадион. И мы, конечно же, счастливы и рады, что у нас дополнительная финансовая возможность. Плюс к нам приезжают люди, спортивный туризм. Не только «Крылья Советов» играют с топами Российской премьер-лиги, но и «Акрон» играет... Это дополнительные средства, которые регион получает от туристов», — приводят «Вести» слова Яковлева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

После 28 туров «Крылья» с 29 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (27 очков) идет на 12-й строчке.

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Источник: «Вести»
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РПЛ
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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