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Полузащитник «Зенита» Оздоев выбыл из-за травмы колена на 2-3 месяца

13:45
Магомед Оздоев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Оздоев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев пропустит ближайшие 2-3 месяца из-за травмы колена, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

У 28-летнего российского футболиста диагностировано растяжение связок коленного сустава. Оздоев будет проходить консервативное лечение.

Хавбек не сможет помочь сборной России в матчах отбора чемпионата мира-2022 с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

24 июля Оздоев покинул поле из-за повреждения на 9-й минуте матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-28-opredelen-kharakter-povrezhdeniya-magomeda-ozdoeva.htm

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