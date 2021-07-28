Полузащитник «Зенита» Оздоев выбыл из-за травмы колена на 2-3 месяца

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев пропустит ближайшие 2-3 месяца из-за травмы колена, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

У 28-летнего российского футболиста диагностировано растяжение связок коленного сустава. Оздоев будет проходить консервативное лечение.

Хавбек не сможет помочь сборной России в матчах отбора чемпионата мира-2022 с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

24 июля Оздоев покинул поле из-за повреждения на 9-й минуте матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок».