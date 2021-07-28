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Семак: «На сегодняшний день Азмун — игрок «Зенита» на сто процентов»

14:03
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе нападающего Сердара Азмуна в европейские топ-клубы.

«Никакой конкретной информации сейчас нет. Сердаром интересуются многие клубы, но предметных переговоров на сегодняшний день пока нет. Азмун готовится вместе с командой. Естественно, это футбол, и все может измениться, но на сегодняшний день он — игрок «Зенита» на 100%», — цитирует Семака официальный сайт петербуржцев.

Сегодня, 28 июля, в Twitter журналиста Sport1 Патрика Бергера появилась информация, что в иранце заинтересован «Байер».

Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году из «Рубина» за 12 миллионов евро. Контракт иранского футболиста истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-28-sergey-semak-na-segodnyashniy-den-azmun-igrok-zenita-na-sto-protsentov.htm

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Виктория Кравченко все материалы автора

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