Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой — о концовке сезона РПЛ: «Усталость чувствуется»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о концовке сезона-2023/24.

«Эмоциональная усталость уже немного чувствуется. Концовка чемпионата, Кубок набирает обороты, а тут еще и столь яркий матч выдался в Краснодаре. Может, в ответной кубковой игре со «Спартаком» нам этих эмоций и не хватило. Сейчас нам всем нужно собраться», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков в 24 играх. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на 4 очка. «Динамо», идущее на третьей на строчке, имеет 41 очко.

В финале Пути РПЛ FONBET Кубка России петербуржцы сыграют с ЦСКА.

В текущем сезоне 26-летний Мостовой провел 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.