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Сегодня, 19:08

Нигматуллин: «Матч с ЦСКА — новая проверка для «Спартака». Я ставлю на ничью»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком» в перенесенном 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«Традиционно, где бы не находились команды в турнирной таблице, встреча «Спартак» ЦСКА привлекает внимание болельщиков. Приятнее, когда команды борются за выживание, но в любом случае матч будет принципиальным и важным. ЦСКА неожиданно проиграл «Ахмату», и клуб стремится отмазаться. То есть, в случае победы в матче со «Спартаком» армейцам сразу все простят. «Спартак» на позитиве, две игры не проигрывали, даже уверенно обыграли «Ростов». Где-то удалось исполняющему обязанности главного тренера Слишковичу раскрепостить футболистов. Посмотрим, что будет дальше, ЦСКА — это новая проверка. Я ставлю на ничью», — сказал Нигматуллин «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. ЦСКА идет 6-м (37).

(Софья Грецкая)

Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Пари Нижний Новгород

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