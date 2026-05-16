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Судейство

Шафеев судит каждый пятый матч «Спартака». Красно-белые при нем всегда побеждают

Александр Бобров
Шеф-редактор
Рафаэль Шафеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рафаэль Шафеев в чемпионате России-2025/26 назначен ответственным за «Спартак». В 30-м туре он уже в шестой раз будет судить матч красно-белых — 17 мая в Каспийске с махачкалинским «Динамо». В пяти предыдущих спартаковцы одержали пять побед: «Рубин» (2:0, г), «Пари НН» (3:0, д), «Оренбург» (1:0, д), «Оренбург» (2:0, г), «Ахмат» (3:1, д).

Всего у Шафеева 14 назначений судьей (ни одного — на матчи с участием «Динамо» и «Акрона»). То есть на «Спартак» пришлась почти половина половина из них. Кроме того, у волгоградца 15 встреч РПЛ в качестве ВАР, АВАР и резервного. Любопытно, что в этих ролях он ни разу не оказывался на игре красно-белых. А в прошлом чемпионате Шафеев вообще не работал арбитром на матчах «Спартака».

С особым вниманием судейские руководители относятся к выбору рефери на игры «Зенита»: главным образом доверием пользуются четыре человека. Пять назначений у Сергея Карасева, по четыре — у Артема Чистякова, Алексея Сухого и Инала Танашева.

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ФК Спартак (Москва)
Рафаэль Шафеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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