Шафеев судит каждый пятый матч «Спартака». Красно-белые при нем всегда побеждают

Рафаэль Шафеев в чемпионате России-2025/26 назначен ответственным за «Спартак». В 30-м туре он уже в шестой раз будет судить матч красно-белых — 17 мая в Каспийске с махачкалинским «Динамо». В пяти предыдущих спартаковцы одержали пять побед: «Рубин» (2:0, г), «Пари НН» (3:0, д), «Оренбург» (1:0, д), «Оренбург» (2:0, г), «Ахмат» (3:1, д).

Всего у Шафеева 14 назначений судьей (ни одного — на матчи с участием «Динамо» и «Акрона»). То есть на «Спартак» пришлась почти половина половина из них. Кроме того, у волгоградца 15 встреч РПЛ в качестве ВАР, АВАР и резервного. Любопытно, что в этих ролях он ни разу не оказывался на игре красно-белых. А в прошлом чемпионате Шафеев вообще не работал арбитром на матчах «Спартака».

С особым вниманием судейские руководители относятся к выбору рефери на игры «Зенита»: главным образом доверием пользуются четыре человека. Пять назначений у Сергея Карасева, по четыре — у Артема Чистякова, Алексея Сухого и Инала Танашева.