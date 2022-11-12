Клаудиньо: «Очень важно показать единство в сложный момент. Поддержали Чистякова, поддержали бы и любого другого футболиста»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо после завершения матча 17-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0) выступил со словами поддержки в адрес защитника питерской команды Дмитрия Чистякова.

«Очень важно показать единство в сложный момент. Поддержали Диму, поддержали бы и любого другого футболиста. Мы продолжаем все вместе бороться за нашу главную цель — чемпионство», — приводит слова бразильца пресс-служба РПЛ.

В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» уступил «Ахмату» со счетом 1:2, это поражение стало первым домашним для сине-бело-голубых с октября 2021 года. В этой встрече Чистяков допустил результативную ошибку и был заменен на 32-й минуте матча.

После матча генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил об отстранении 28-летнего защитника от тренировок с основным составом.

В итоге, Чистяков был возвращен в основную команду, но матч с «Торпедо» провел на скамейке запасных.