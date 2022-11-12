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12 ноября, 18:39

Журналист Мартини: «В Италии Карасева считают высококачественным судьей мирового уровня»

Мария Гусева
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Журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини поделился мнением о работе российского арбитра Сергея Карасева.

«В Италии Сергея Карасева считают высококачественным и топовым судьей мирового уровня. Мы наблюдали за его работой несколько раз, например, на матчах Евро-2020 и в прошлом году в игре Лиги Европы «Наполи» — «Барселона». Местные болельщики уже тогда начали сравнивать Карасева с легендарным итальянским судьей Пьерлуиджи Коллиной, — цитирует Sport24 Мартини. — К сожалению для Карасева и всех российских судей, он не может быть на этом Чемпионате мира. Уверен, в Катаре он мог бы судить важные матчи. Возможно, с отсутствием Сергея в каких-то играх этого мундиаля будет частично страдать качество судейства».

Международная федерация футбола опубликовала список арбитров, которые будут работать на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Российские судьи в него не вошли.

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Встречи пройдут на 8 стадионах в 5 городах Катара.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-12-zhurnalist-martini-v-italii-sergeya-karaseva-schitayut-topovym-sudyey-mirovogo-urovnya

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Футбол
Сергей Карасев (судья)
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1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Н. Новгород – Ахмат
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Кр. Советов – Ростов
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12.11 16:30
Торпедо – Зенит
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Локомотив – Спартак
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