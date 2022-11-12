Журналист Мартини: «В Италии Карасева считают высококачественным судьей мирового уровня»

Журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини поделился мнением о работе российского арбитра Сергея Карасева.

«В Италии Сергея Карасева считают высококачественным и топовым судьей мирового уровня. Мы наблюдали за его работой несколько раз, например, на матчах Евро-2020 и в прошлом году в игре Лиги Европы «Наполи» — «Барселона». Местные болельщики уже тогда начали сравнивать Карасева с легендарным итальянским судьей Пьерлуиджи Коллиной, — цитирует Sport24 Мартини. — К сожалению для Карасева и всех российских судей, он не может быть на этом Чемпионате мира. Уверен, в Катаре он мог бы судить важные матчи. Возможно, с отсутствием Сергея в каких-то играх этого мундиаля будет частично страдать качество судейства».

Международная федерация футбола опубликовала список арбитров, которые будут работать на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Российские судьи в него не вошли.

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Встречи пройдут на 8 стадионах в 5 городах Катара.