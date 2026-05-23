Ду Кейрос попрощался с «Оренбургом»: «Мне все очень понравилось»
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос попрощался с бывшими партнерами по «Оренбургу». Бразилец провел сезон в оренбургской команде на правах аренды. 23 мая пресс-служба «Оренбурга» объявила об уходе хавбека.
«Всем большое спасибо. Когда я сюда приехал, сказали, что задача — остаться в РПЛ. Считаю, наша задача была выполнена. Я здесь подружился с хорошими людьми. Мне очень понравилась и команда, и персонал, все. Извините, если кому-то не так что-то сделал. Желаю всем большой удачи», — сказал Ду Кейрос после матча 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).
В сезоне-2025/26 бразилец принял участие в 29 матчах «Оренбурга», забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 1,5 миллиона евро.
«Оренбург» (26 очков) завершил сезон-2025/26 на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0