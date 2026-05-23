Ду Кейрос попрощался с «Оренбургом»: «Мне все очень понравилось»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос попрощался с бывшими партнерами по «Оренбургу». Бразилец провел сезон в оренбургской команде на правах аренды. 23 мая пресс-служба «Оренбурга» объявила об уходе хавбека.

«Всем большое спасибо. Когда я сюда приехал, сказали, что задача — остаться в РПЛ. Считаю, наша задача была выполнена. Я здесь подружился с хорошими людьми. Мне очень понравилась и команда, и персонал, все. Извините, если кому-то не так что-то сделал. Желаю всем большой удачи», — сказал Ду Кейрос после матча 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

В сезоне-2025/26 бразилец принял участие в 29 матчах «Оренбурга», забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 1,5 миллиона евро.

«Оренбург» (26 очков) завершил сезон-2025/26 на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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