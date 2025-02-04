Ерохин — о победе над ЦСКА: «Все всегда хотят выигрывать, несмотря на то, что это серия пенальти в товарищеском турнире»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил результат матча против ЦСКА в Winline Зимнем Кубке РПЛ (2:2, пенальти — 4:1).
— Насколько это была важная игра?
— Результат в любом случае дает положительные эмоции, победные. Для болельщиков это была интересная игра. Серия пенальти, гол на последних минутах. Будем с положительным настроением продолжать готовиться.
— Для Соболева этот гол вдвойне важен?
— Думаю, что видно по товарищеским матчам, что он чувствует больше уверенности. Уверен, что он во второй части сезона проявит себя.
— Что-то сказали ему? Поздравили?
— Как он и говорил на прошлых сборах: «Голы на сборах ничего не значат. Главное забивать в чемпионате». Поздравили. Но в целом в плане подготовки пытались выполнить установки тренерского штаба.
— Для вас имеет значение результат товарищеского турнира?
— В спорте в целом все всегда хотят выигрывать, несмотря на то, что это серия пенальти в товарищеском турнире. В любом случае есть спортивный азарт и интерес. Сегодня это было.
— Как встретили Энрике?
— Встретили его хорошо. Думаю, он еще осваивается. Много ребят португалоговорящих, с кем он общается ближе. Мы стараемся, чтобы он быстрее освоился, увереннее чувствовал себя, брал игру на себя и демонстрировал ту игру, которую от него ждут. Чувствуется его класс? Да, это качественный игрок, который нас усилит и поможет во второй части сезона. Проставлялся ли на командном ужине? У нас есть традиция — коридор. Через него он прошел. Сейчас полноправный член нашей команды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3