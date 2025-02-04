Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:09

Ерохин — о победе над ЦСКА: «Все всегда хотят выигрывать, несмотря на то, что это серия пенальти в товарищеском турнире»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил результат матча против ЦСКА в Winline Зимнем Кубке РПЛ (2:2, пенальти — 4:1).

— Насколько это была важная игра?

— Результат в любом случае дает положительные эмоции, победные. Для болельщиков это была интересная игра. Серия пенальти, гол на последних минутах. Будем с положительным настроением продолжать готовиться.

— Для Соболева этот гол вдвойне важен?

— Думаю, что видно по товарищеским матчам, что он чувствует больше уверенности. Уверен, что он во второй части сезона проявит себя.

— Что-то сказали ему? Поздравили?

— Как он и говорил на прошлых сборах: «Голы на сборах ничего не значат. Главное забивать в чемпионате». Поздравили. Но в целом в плане подготовки пытались выполнить установки тренерского штаба.

— Для вас имеет значение результат товарищеского турнира?

— В спорте в целом все всегда хотят выигрывать, несмотря на то, что это серия пенальти в товарищеском турнире. В любом случае есть спортивный азарт и интерес. Сегодня это было.

— Как встретили Энрике?

— Встретили его хорошо. Думаю, он еще осваивается. Много ребят португалоговорящих, с кем он общается ближе. Мы стараемся, чтобы он быстрее освоился, увереннее чувствовал себя, брал игру на себя и демонстрировал ту игру, которую от него ждут. Чувствуется его класс? Да, это качественный игрок, который нас усилит и поможет во второй части сезона. Проставлялся ли на командном ужине? У нас есть традиция — коридор. Через него он прошел. Сейчас полноправный член нашей команды.

Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Без «Спартака» c «Зенитом» и пока без спонсора. Как будет выглядеть еще один Кубок в России
На матчах НХЛ и НБА освистали гимн США
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Подозреваемый в убийстве пасынка рассказал о его избиении за отказ делать упражнения
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
В «Локомотиве» оценили штраф Дзюбы за интервью о клубе: «Существуют нормы поведения и рамки приличия»
Крутые стандарты, спорный гол и спасительный удар Соболева. «Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти
«Зенит» по пенальти победил ЦСКА в матче зимнего турнира в ОАЭ
«Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти. Онлайн-трансляция матча
Матч «Рубина» и «Сурхана» завершился результативной ничьей
Илич вылетит в Барселону на фоне слухов о возможном переходе в «Спартак»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В «Локомотиве» оценили штраф Дзюбы за интервью о клубе: «Существуют нормы поведения и рамки приличия»

«Рубин» рассчитывает получить солидарные выплаты за переход Кварацхелии в «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости