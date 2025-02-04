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В «Локомотиве» оценили штраф Дзюбы за интервью о клубе: «Существуют нормы поведения и рамки приличия»

В «Локомотиве» оценили штраф Дзюбы за интервью о клубе
Артем Бухаев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали «СЭ» решение комитета по этике РФС оштрафовать нападающего «Акрона» Артема Дзюбу на 250 тысяч рублей за интервью.

«Локомотив» всегда настаивал на том, что все субъекты футбола должны с уважением относиться друг к другу. Это касается непосредственно игры и поведения на футбольном поле, любых мероприятий, сопровождающих проведение матчей, прямого общения в ходе собраний, конференций, высказываний в средствах массовой информации. Наша жизнь не ограничивается только пределами футбольного поля или стадиона, в обществе — не только в футбольном, а в обществе в самом широком смысле этого слова — существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо. На это и указал в своем вердикте комитет по этике РФС», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

Дзюба выступал за «Локомотив» в сезоне-2023/24. В сентябре 2024 года 36-летний футболист присоединился к «Акрону».

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Локомотив

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Мирлинд Даку

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Бителло

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

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