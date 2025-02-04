В «Локомотиве» оценили штраф Дзюбы за интервью о клубе: «Существуют нормы поведения и рамки приличия»

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали «СЭ» решение комитета по этике РФС оштрафовать нападающего «Акрона» Артема Дзюбу на 250 тысяч рублей за интервью.

«Локомотив» всегда настаивал на том, что все субъекты футбола должны с уважением относиться друг к другу. Это касается непосредственно игры и поведения на футбольном поле, любых мероприятий, сопровождающих проведение матчей, прямого общения в ходе собраний, конференций, высказываний в средствах массовой информации. Наша жизнь не ограничивается только пределами футбольного поля или стадиона, в обществе — не только в футбольном, а в обществе в самом широком смысле этого слова — существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо. На это и указал в своем вердикте комитет по этике РФС», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

Дзюба выступал за «Локомотив» в сезоне-2023/24. В сентябре 2024 года 36-летний футболист присоединился к «Акрону».