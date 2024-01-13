Источник: Мозес может покинуть «Спартак» зимой
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «Евро футбол».
По данным источника, красно-белые хотят подписать в среднюю линию поля более качественного игрока.
Контракт 33-летнего нигерийца со «Спартаком» заканчивается летом 2024 года. Ранее «СЭ» сообщал, что клуб не будет продлевать контракт с Мозесом.
В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах.
Источник: Евро Футбол
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|
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|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
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|18
|8
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|
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|
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|
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|18
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|4
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|19
|
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|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
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|18
|3
|2
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|17-31
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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Ростов
|16
|1
|5
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