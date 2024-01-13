Источник: Мозес может покинуть «Спартак» зимой

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «Евро футбол».

По данным источника, красно-белые хотят подписать в среднюю линию поля более качественного игрока.

Контракт 33-летнего нигерийца со «Спартаком» заканчивается летом 2024 года. Ранее «СЭ» сообщал, что клуб не будет продлевать контракт с Мозесом.

В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах.