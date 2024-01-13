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Тихонов ответил Дзюбе на слова о заигрывании с фанатами «Спартака»: «Советую Артему соблюдать субординацию»

Руслан Минаев
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Андрей Тихонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что он заигрывает с болельщиками красно-белых.

Ранее Тихонов заявил, что для него победа со «Спартаком» в РПЛ имеет большее значение, чем возможность триумфа с национальной командой на чемпионате мира.

Главный тренер «Енисея» рассказал, что не реагирует на такие слова, потому что они его не задевают.

«Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил. Поэтому посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию.

Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» [стать чемпионом РПЛ] — это досягаемо. Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»?», — цитирует Тихонова Sport24.

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год и в 2011-м. Вместе с красно-белыми он восемь раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. Всего Тихонов провел 265 матчей за спартаковцев, в которых отметился 90 голами и 44 результативными передачами.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В составе московской команды форвард трижды становился серебряным призером чемпионата России.

«Хватит заигрывать с болельщиками!» Дзюба пристыдил легенду «Спартака» Тихонова

Источник: Sport24
Андрей Тихонов
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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