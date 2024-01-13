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Сегодня, 15:23

Тукманов рассказал, что сейчас в «Локомотиве» не вспоминают Рангника

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов оценил работу «Локомотива» на трансферном рынке после ухода Ральфа Рангника.

«Сейчас в «Локомотиве» работают профессионалы своего дела и генеральный директор Владимир Леонченко, футбольный человек. Он сам играл и неплохо играл. Я думаю, в команде сегодня Рангника не вспоминают. У них другие люди работают, более профессиональные», — приводит слова Тукманова «Евро-Футбол.Ру».

Рангник был управляющим директором «Локомотив» с июля по ноябрь 2021 года.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005531811_tukmanov_seychas_v_lokomotive_ne_vspominayut_rangnika
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тукманов
Ральф Рангник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

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Виктор Александров

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