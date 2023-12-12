«Спартак» не планирует продлевать контракт с Мозесом

По информации «СЭ», «Спартак» не планирует продлевать контракт с полузащитником Виктором Мозесом.

Нынешнее соглашение футболиста с клубом истекает летом 2024 года.

«Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» в октябре 2020 года и выкупил в июле 2021 года.

В сезоне-2023/24 33-летний нигериец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах.