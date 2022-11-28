Шавло заявил, что «Спартаку» главное не терять очки в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло оценил возможность борьбы красно-белых с «Зенитом» за титул чемпиона России.

«На моей памяти были случаи, когда мы отыгрывали семь очков от ближайшего соперника. Если «Зенит» будет играть спустя рукава, как у него иногда случается, то все возможно. Главное — «Спартаку» не терять очки. Надо выиграть все игры и чтобы «Зенит» несколько раз потерпел поражения или сыграл вничью. «Зенит» держит в руках первое место. И только он сам может его упустить, если расслабится. Если «Спартак» завоюет серебро, это станет успехом? Конечно, будет успех после того, как «Спартак» был на десятом месте. Но, к сожалению, он ничего не дает. Второе место — это не титул. В следующих еврокубках команда не участвует», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Он также заявил, что средняя линия сильнее у «Зенита» из-за кудесников-бразильцев. По его словам, в обороне и в атаке он бы не был уверен, что «Зенит» сильнее.

После 17 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второю строчку (36 очков).