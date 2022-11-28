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Сегодня, 20:25

Шавло заявил, что «Спартаку» главное не терять очки в борьбе за чемпионство в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло оценил возможность борьбы красно-белых с «Зенитом» за титул чемпиона России.

«На моей памяти были случаи, когда мы отыгрывали семь очков от ближайшего соперника. Если «Зенит» будет играть спустя рукава, как у него иногда случается, то все возможно. Главное — «Спартаку» не терять очки. Надо выиграть все игры и чтобы «Зенит» несколько раз потерпел поражения или сыграл вничью. «Зенит» держит в руках первое место. И только он сам может его упустить, если расслабится. Если «Спартак» завоюет серебро, это станет успехом? Конечно, будет успех после того, как «Спартак» был на десятом месте. Но, к сожалению, он ничего не дает. Второе место — это не титул. В следующих еврокубках команда не участвует», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Он также заявил, что средняя линия сильнее у «Зенита» из-за кудесников-бразильцев. По его словам, в обороне и в атаке он бы не был уверен, что «Зенит» сильнее.

После 17 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второю строчку (36 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-serebro-stanet-uspehom-dlya-spartaka-no-ono-nichego-ne-daet/
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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