Бикфалви: «Бан России меня не удивил — Западная Европа каждый день давила на ФИФА»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своем отношении к отстранению российских клубов и сборной России от участия в международных турнирах.

— Как ты отреагировал на решение ФИФА отстранить Россию от международных соревнований?

— Меня это не удивило. Я был уверен, что страны Западной Европы окажут давление на ФИФА. Так и получилось: СМИ каждый день писали об этом, и в конце концов решение было принято. Конечно, это плохая ситуация как для российских клубов, так и для сборной. В моем понимании РПЛ входит в топ-6 лиг Европы. Раньше команды боролись не только за чемпионство, но и за еврокубковые места. Теперь этого нет. Надеюсь, все это скоро закончится.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.