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Сегодня, 10:09

Бывший тренер сборной Бразилии оценил шансы Малкома и Клаудиньо попасть в национальную команду

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Клаудиньо и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Бывший тренер вратарей сборной Бразилии Клаудио Таффарел в комментарии для «СЭ» оценил шансы нападающего «Зенита» Малкома и хавбека Клаудиньо попасть в национальную сборную.

«Сейчас в сборной Бразилии все изменилось — ушел Тите и тренерский штаб с ним. Я помню, что Клаудиньо и Малком в свое время были вызваны в сборную, но их не отпустили из «Зенита». Может быть, они потеряли место в отборе, но, как я уже сказал, сейчас все изменилось. Они — два хороших игрока. Не могу сказать, как будет», — сказал Таффарел.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.

Малком и&nbsp;Клаудиньо. Малком и Клаудиньо получат российские паспорта. В РФС допускают, что они сыграют за сборную России

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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