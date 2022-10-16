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Зобнин о первом голе ЦСКА: «Пытался соблюдать фэйр-плей, но защитник армейцев поступил иначе. Возможно, стоило выбить мяч»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2) и объяснил, что происходило в эпизоде с первым голом армейцев.

«Равная игра, на самом деле. Ничейный счет закономерен. Да, мы вели, наверное, обиднее, когда в таком случае играешь вничью. Первый гол? Я принял мяч, обыгрался с Пруцевым. Краем глаза увидел, что Карраскаль лежит. Поднял руки вверх, пытался соблюдать фэйр-плей. Понятно, что это дерби, но в моем понимании человеческие отношения должны быть на первом месте, неважно, какой это матч, хоть финал Лиги чемпионов.
К сожалению, защитник ЦСКА поступил иначе. Бог ему судья. Я, наверное, даже как человек, а не как футболист, сделал все правильно, я считаю. Стоило ли мне выбить мяч в аут? Возможно, да, может, нужно было выбить его раньше. Но ситуация уже такая, какая есть, давайте двигаться дальше. Я поговорил с правым защитником армейцев и высказал свое мнение», — сказал Зобнин в эфире matchtv.ru.

Армейцы открыли счет на 17-й минуте, отличился Федор Чалов. Незадолго до этого Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился после падения полузащитника красно-синих Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич отобрал мяч у Зобнина, начал проход по правому флангу и отдал голевую передачу Чалову.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
10
13
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
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