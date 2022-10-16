Федотов не проиграл «Спартаку» в восьмом матче подряд
В матче 13-го тура ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). Главный тренер армейцев Владимир Федотов продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми.
В девяти встречах его команды — «Оренбург», «Сочи» и ЦСКА — потерпели только одно поражение (в самой первой игре) при шести победах и двух ничьих.
Матчи команд Владимира Федотова против «Спартака»
|
Дата
|
Город
|
Команда
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
28.07.2018
|
Москва
|
Оренбург
|
Массимо Каррера
|
0:1
|
26.05.2019
|
Оренбург
|
Оренбург
|
Олег Кононов
|
2:0
|
29.09.2019
|
Москва
|
Оренбург
|
Олег Кононов
|
2:1
|
11.07.2020
|
Сочи
|
Сочи
|
Доменико Тедеско
|
1:0
|
09.08.2020
|
Москва
|
Сочи
|
Доменико Тедеско
|
2:2
|
12.12.2020
|
Сочи
|
Сочи
|
Доменико Тедеско
|
1:0
|
26.08.2021
|
Москва
|
Сочи
|
Руй Витория
|
2:1
|
13.12.2021
|
Сочи
|
Сочи
|
Руй Витория
|
3:0
|
16.10.2022
|
Москва
|
ЦСКА
|
Гильермо Абаскаль
|
2:2
Итого: 6=2-1, мячи 15-7.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1