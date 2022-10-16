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Сегодня, 22:17

Федотов не проиграл «Спартаку» в восьмом матче подряд

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В матче 13-го тура ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). Главный тренер армейцев Владимир Федотов продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми.

В девяти встречах его команды — «Оренбург», «Сочи» и ЦСКА — потерпели только одно поражение (в самой первой игре) при шести победах и двух ничьих.

Матчи команд Владимира Федотова против «Спартака»

Дата

Город

Команда

Тренер «Спартака»

Счет

28.07.2018

Москва

Оренбург

Массимо Каррера

0:1

26.05.2019

Оренбург

Оренбург

Олег Кононов

2:0

29.09.2019

Москва

Оренбург

Олег Кононов

2:1

11.07.2020

Сочи

Сочи

Доменико Тедеско

1:0

09.08.2020

Москва

Сочи

Доменико Тедеско

2:2

12.12.2020

Сочи

Сочи

Доменико Тедеско

1:0

26.08.2021

Москва

Сочи

Руй Витория

2:1

13.12.2021

Сочи

Сочи

Руй Витория

3:0

16.10.2022

Москва

ЦСКА

Гильермо Абаскаль

2:2

Итого: 6=2-1, мячи 15-7.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
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