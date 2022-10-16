Федотов не проиграл «Спартаку» в восьмом матче подряд

В матче 13-го тура ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). Главный тренер армейцев Владимир Федотов продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми.

В девяти встречах его команды — «Оренбург», «Сочи» и ЦСКА — потерпели только одно поражение (в самой первой игре) при шести победах и двух ничьих.

Матчи команд Владимира Федотова против «Спартака»

Дата Город Команда Тренер «Спартака» Счет 28.07.2018 Москва Оренбург Массимо Каррера 0:1 26.05.2019 Оренбург Оренбург Олег Кононов 2:0 29.09.2019 Москва Оренбург Олег Кононов 2:1 11.07.2020 Сочи Сочи Доменико Тедеско 1:0 09.08.2020 Москва Сочи Доменико Тедеско 2:2 12.12.2020 Сочи Сочи Доменико Тедеско 1:0 26.08.2021 Москва Сочи Руй Витория 2:1 13.12.2021 Сочи Сочи Руй Витория 3:0 16.10.2022 Москва ЦСКА Гильермо Абаскаль 2:2

Итого: 6=2-1, мячи 15-7.