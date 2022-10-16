Мартинс оценил игру «Спартака» в дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс оценил игру команды в дерби с ЦСКА (2:2) в 13-м туре РПЛ.

«Как оценю игру? Хорошо!» — сказал Мартинс.

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем, 14-м туре команда 23 октября примет на своем поле «Химки».