Умяров о положении «Спартака» в РПЛ: «Второе место меня не устраивает, хочется первое!»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в комментарии для «СЭ» оценил выступление команды в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.

«Нет предела совершенству! Но провели первую часть сезона достаточно хорошо. Второе место меня не устраивает, хочется первое!», — сказал Умяров «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками в 17 матчах. Отставание красно-белых от идущего на первой строчке «Зенита» составляет 6 очков.