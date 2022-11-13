Рязанцев о борьбе «Торпедо» за выживание в РПЛ: «После серии поражений об этом сложно говорить»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в комментарии для «СЭ» оценил о шансы клуба остаться в РПЛ на следующий сезон.

— Реально ли для «Торпедо» добыть восемь побед для сохранения места в премьер-лиге?

— Надо двигаться от матча к матчу, — сказал Рязанцев. — Понятно, что после серии поражений об этом сложно говорить. Надеюсь, что в весенней части сезона будем играть по-другому.

— Что нужно делать «Торпедо», чтобы остаться в РПЛ?

— Забивать голы и выигрывать. Тренерский штаб знает, что нужно делать в зимнюю паузу. Надеюсь, что мы увидим результат весной.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 17 матчах.