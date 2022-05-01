Литвинов: «Положение «Спартака» в турнирной таблице неприемлемо»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о положении команды в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

— Ты забил красивый гол в Ростове, но все это обесценилось. Буквально через 5 минут поставили пенальти. О чем ты тогда думал?

— Не думал после игры о гол, мол красавец еще что-то. Понимал, что мы проиграли, для меня важен результат команды. Личные какие-то достижения, наверно, отходят на второй план. как говорят, ты должен любить Спартак в себе, а не себя в Спартаке.

— Сегодня все заголовки СМИ о том, что Спартак сохраняет себя в РПЛ и обезопасивает себя от зоны вылета. Это тот заголовок, который должен быть в столетие?

— Нет, конечно же. Наше положение в турнирной таблице неприемлемо. Мы обязательно должны выигрывать Кубок, хоть как-то скрасить этот сезон.

— Кубок спасет сезон?

— Считаю, что мы обязаны исправиться и принести трофей и клубу, и болельщикам за то, что занимает такое место в турнирной таблице. Как нам соперник по Кубку? Уже много раз убеждались, что в Кубке может произойти все что угодно.