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Литвинов: «Положение «Спартака» в турнирной таблице неприемлемо»

Литвинов заявил, что положение «Спартака» в турнирной таблице РПЛ неприемлемо
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о положении команды в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

— Ты забил красивый гол в Ростове, но все это обесценилось. Буквально через 5 минут поставили пенальти. О чем ты тогда думал?

— Не думал после игры о гол, мол красавец еще что-то. Понимал, что мы проиграли, для меня важен результат команды. Личные какие-то достижения, наверно, отходят на второй план. как говорят, ты должен любить Спартак в себе, а не себя в Спартаке.

— Сегодня все заголовки СМИ о том, что Спартак сохраняет себя в РПЛ и обезопасивает себя от зоны вылета. Это тот заголовок, который должен быть в столетие?

— Нет, конечно же. Наше положение в турнирной таблице неприемлемо. Мы обязательно должны выигрывать Кубок, хоть как-то скрасить этот сезон.

— Кубок спасет сезон?

— Считаю, что мы обязаны исправиться и принести трофей и клубу, и болельщикам за то, что занимает такое место в турнирной таблице. Как нам соперник по Кубку? Уже много раз убеждались, что в Кубке может произойти все что угодно.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 21 1 3
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