Андрей Червиченко: «Вы видели этот забег Ваноли после гола Соболева? Он не уверен в себе»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после победы над «Крыльями Советов» вновь раскритиковал главного тренера команды Паоло Ваноли.

— Что мешало Ваноли с первых минут выпустить Соболева и Николсона?

— То же, что и всегда. Ему все время мешает одно и то же...

— Что?

— Он просто не главный тренер. Ваноли может быть помощником, но никак не готов к тому, чтобы стоять у руля команды.

— Зато одержал волевую победу.

— А вы видели, как он себя вел после второго гола Соболева? Этот его забег, обнимания? О чем это говорит? Ваноли просто в себе не уверен. Счастлив победе над «Крыльями». Думаю, если бы сегодня «Спартак» не выиграл, его бы уволили в конце сезона.