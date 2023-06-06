Литвинов — о встрече с активными фанатами «Спартака»: «Пробежали мурашки по коже»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» поделился эмоциями от встречи с активными фанатами «Спартака» после матча Медиалиги «Народной Команды» против «Бей Беги» (0:1).

— Какие ощущения от встречи с болельщиками?

— Самые приятные эмоции! Для нас очень важно находиться близко с фанатами, учитывая все проблемы, которые есть. Болельщики не могут ходить и поддерживать нас в полной мере на играх. Такие мероприятия, как сегодня — один из способов пообщаться, покричать вместе с ними. Это очень приятно! Я всегда рад!

— Ты первый раз был на фанатской трибуне?

— Да, первый раз. Честно, кайфанул от этого. Когда кричали «Спартак» — ауф", у меня пробежали мурашки по коже. Все понравилось!

В составе «Народной команды» выступают бывшие футболисты «Спартака», а президентами «Бей Беги» являются нынешние игроки красно-белых Георгий Джикия и Александр Соболев.

Полное интервью Руслана Литвинова «СЭ» здесь