Нападающий «Ростова» Полоз — о своем будущем: «Сядем и будем общаться с руководством»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал свою будущее в команде.

«Остаюсь ли в «Ростове»? Не знаю. Сейчас сезон закончился. Сядем и будем общаться с руководством», — сказал Полоз «СЭ».

В сезоне-2022/23 Полоз забил 9 голов в 29 матчах за «Ростов», контракт 31-летнего россиянина действует до конца июня 2023 года.