Кержаков: «По началу «Спартак» нам по ушам дал, очень агрессивно вышли»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

— Как смотрелась игра, особенно в первом тайме, когда «Зенит» откровенно возил, но никак не мог забить?

— Мы включились в середине первого тайма, а по началу «Спартак» нам по ушам дал. Очень агрессивно вышли, забили гол, шли в стыки, потом проснулись мы. Гол назревал и была уверенность, что забьем.

— Ожидали такого резкого начала от «Спартака»?

— Ожидали.

— Очень много стычек было.

— Естественно, все заряжены были.

— А история с пропущенным голом?

— Мне кажется, там доля везения. Я сейчас посмотрел на повторе, там мимо подмышки мяч прошел. Не скажу, что удар особо подучился. Молодец, конечно, с его габаритами здорово сыграл. Я бы хотел выразить слова комплиментов Абаскалю. Молодец, что он выстраивает хорошую команду, виден рисунок. Было много скепсиса по отношению к нему, но он красавец.

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерский клуб 11 сентября на своем поле примет «Оренбург».