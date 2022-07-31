Абаскаль о выходе Маслова в матче с «Оренбургом»: «Он заслужил это. «Спартак» ему доверяет»

Абаскаль заявил, что Маслов заслужил выйти на поле в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал выход защитника Павла Маслова в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

— Выход Маслова — жест доверия или тактический ход?

— Павел отлично работал на тренировках. Он показывал себя как большого профессионала. Он заслужил этот выход на поле. Мы ему доверяем.

22-летний россиянин вышел на замену на 88-й минуте вместо Наиля Умярова. Маслов не появлялся на поле с 10 мая 2021 года. Тогда он получил травму в матче 29-го тура РПЛ-2020/21 против «Химок» (2:1).