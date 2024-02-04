Игнатов: «Если Соболев уверен, поддержим его в матче-реванше на миллион рублей»

Игнатов высказался об участии в матче по CS2

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в комментарии для «СЭ» высказался об участии в матче по CS2 в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ против команды стримеров.

— Соболев жаловался на высокий пинг. Было невозможно играть?

— В целом, возможно, но тяжеловато. Сложнее, чем в Москве. Но ничего страшного, договорились на реванш.

— Соболев озвучивал идею ответной игры против стримеров на миллион. Ты будешь в этом участвовать?

— Не слышал этого, посмотрим. Если Саша уверен, поддержим его в матче-реванше.

В CS2 участвовала команда Александра Соболева, в которую вошли Александр Селихов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов. Против них играла команда Buster'a (Lixxx, GUACAMOLEMOLLY, Ravshan и Steel).