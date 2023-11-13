Игнатов — о 100-м матче за красно-белых: «Спартак» — мой второй дом. Дальше — больше»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос «СЭ» о 100-м матче за красно-белых.

— 100 матчей за красно-белых уже определенный рубеж. Что для тебя «Спартак»?

— Я тут вырос, это мой второй дом. Горд и счастлив, что уже столько матчей провел за команду. Надеюсь, дальше — больше. Хочу приносить пользу клубу, — сказал Игнатов «СЭ» после победы над «Ростовом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

— За матч с «Ростовом» у тебя гол + голевая передача. Ты в целом улучшил свою результативность. Что изменилось в тебе в психологическом плане?

— Честно, даже не знаю. Самое главное, чтобы команда побеждала. А кто герой матча, уже не важно. Если выигрываем, все герои.

«Спартак» после победы над «Ростовом» (2:1) в 15-м туре набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой».