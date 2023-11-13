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Сегодня, 13:12

Миронов заявил, что Игнатов провел великолепную игру с «Ростовом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов высказался о поражении от «Спартака» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

«Ростов» устроил нервную концовку «Спартаку»? Нам нечего было терять. Вышли доказывать, бороться за каждый мяч. Во втором тайме все вроде бы получалось, не то что в первом. В этом большое отличие. Могли сравнять счет. Были небольшие сюрпризы в плане перевода с фланга на фланг. Этим они и брали. Но это и наша ошибка, потому что мы готовились к матчу, смотрели теорию, тренировались не просто так. Может, было небольшое удивление, но не сильно. Миша Игнатов вышел и выдал великолепную игру. Думаю, он точно закрепился в составе. Не скажу, что без Саши Соболева было легче. На поле вышли одиннадцать человек, которые играли в хороший футбол. Мы должны быть повыше. Всегда этого хочется, как и побед в каждом матче. Мы сделаем выводы, что не получилось, и будем двигаться дальше», — приводит слова Миронова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

 

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005447570_aleksey_mironov_ya_byi_otdal_priz_luchshego_igroka_matcha_ignatovu
Алексей Миронов
Михаил Игнатов
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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11
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