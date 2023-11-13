Гранат назвал лучшего защитника по итогам первого круга РПЛ

Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Гранат рассказал, кого считает лучшим защитником РПЛ по итогам первого круга.

«Мне понравился Волков из «Краснодара». Его можно лучшим назвать. В этом сезоне он прибавил, стал более активный и уверенный. Не зря вызывается в сборную, и, вполне вероятно, это повлияло на него, служит дополнительным стимулом играть качественнее. Плюс когда вся команда прибавляет, то и ты не стоишь на месте», — приводит слова Граната Legalbet.

21-летний Сергей Волков выступает за «Краснодар» с марта 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.