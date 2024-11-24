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Сегодня, 08:13

Полузащитник «Спартака» Игнатов может уйти в аренду этой зимой

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Михаил Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», «Спартак» может отдать в аренду или продать Михаила Игнатова уже этой зимой. Полузащитник недоволен своим игровым временем в команде.

Тренерский штаб красно-белых дал понять руководству клуба, что не рассчитывает на Игнатова.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Спартак» 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Игнатов выступает за московский клуб с 2021 года. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Михаил Игнатов
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ФК Спартак (Москва)
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«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
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Оренбург – Зенит
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ЦСКА – Ростов
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Кр. Советов – Ахмат
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Алексей Батраков

Локомотив

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
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Оренбург

 13 1 5
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