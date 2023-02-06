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Сегодня, 22:19

Зиньковский: «Надеюсь, что буду получать больше игрового времени»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал результат матча против «Краснодара» в рамках WInline Зимнего кубка РПЛ.

— Ты готов ради командных успехов не быть игроком старта, чтобы все шло ровно?

— Надеюсь, что буду получать больше игрового времени и, в первую очередь, доказывать это на поле. Поэтому, как тренер сделает, как они примут решение, мы футболисты, мы все примем. Я могу только, как любой другой игрок, доказывать на поле.

— Пока «Спартак» взял две вершины: первое место в группе Кубка России и сейчас первое место после двух туров. В чемпионате реально будет выйти на первое место?

— Тяжело будет, конечно. Впереди еще много матчей, посмотрим.

— Вы между собой обсуждаете это как-то?

— Нет, мы готовимся, сосредоточены. Пока идет подготовительная к чемпионату часть. Потом будет Кубок России, очень много всего впереди. Поэтому сейчас не думаем, на каких местах мы будем в июне.

— Сборы проходят в довольно закрытом режиме. Это помогает вам?

— Лично мне вообще без разницы, закрыто, открыто. В «Крыльях» тоже много всякого разного делали, были открыты. Сейчас в «Спартак» пришел, чуть больше закрытости. Но вообще никак не влияет.

Антон Зиньковский
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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