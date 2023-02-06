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Зиньковский о голе «Краснодару»: «Кричали типа дай пас... а я: «Не надо мне тут»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своем голе в матче с «Краснодаром» (4:0) в рамках WInline Зимнего кубка РПЛ.

— Все в восхищении от гола.

— Я еще не в восхищении, потому что я не посмотрел со стороны. Получилось обыграть несколько футболистов. Не знаю сколько. Пятерых? Замечательно вообще. Рад, что удалось помочь команде. Потому что в первой игре не хватало завершающего паса и удара. В этой игре удалось.

— Тебе надо посмотреть гол в записи?

— Так я чувствовал, что хорошо идет, но хотелось бы со стороны посмотреть.

— Когда решил для себя, что пора бить?

— Да не знаю. Просто решил. Я бежал, там один, второй, третий... все кричат «скинь под удар». И просто уже пробил.

— Это что-то из тренировок?

— Нет. Это случайно вышло, на самом деле, что удалось пройти, как вы сказали, пятерых. Редко такое случается. Чума! Со мной точно (смеется).

— После гола ты показал на кого-то пальцем.

— Не, не показывал. Кричали типа дай пас... а я: «Не надо мне тут».

Антон Зиньковский
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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